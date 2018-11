शकीला (Shakeela) बायोपिक, 90 के दशक की एडल्ट फिल्म स्टार शकीला की असल जिंदगी की कहानी पर आधारित है, जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा है. अपने करियर के शुरुआत में उन्होंने छोटे रोल किए और फिर एक बड़ी सुपरस्टार बन गईं. जब उनका करियर बुलंदियों पर था तो उस जमाने के मेल सुपरस्टार भी उनकी फिल्मों के साथ अपनी फिल्म की रिलीज से डरते थे. वह उन भारतीय एक्टर में से एक हैं, जिनकी फिल्मों को 16 इंटरनेशनल लैंग्वेज में डब किया गया था. शकीला ऐसी कहानियों के लिए आदर्श थीं, जिसमें किरदार जिंदगी की असफलताओं के कारण धन-दौलत खोकर वापस फटेहाल अवस्था में आ जाते थे.फाइनल शेड्यूल के लिए बेंगलुरु में मौजूद फिल्म के कास्ट और क्रू ने, टैग लाइन के साथ फिल्म के लोगो को लॉन्च किया, और ये दोनों ही निडरता एवं अटलता को दर्शाते हैं. लोगों के मन में शकीला के सॉफ्ट पोर्न एक्टर होने के स्टीरियोटाइप इमेज से बिल्कुल अलग, यह फिल्म दर्शकों को चुनौती देती है और उन्हें एक अनलाइक्ली सुपरस्टार के पीछे मौजूद महिला के जीवन की डेप्थ स्टोरी दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने अपनी पसंद के अनुसार फिल्मों का चयन किया और अपने काम पर गर्व महसूस किया.

