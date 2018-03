89 की उम्र में अभिनेत्री शम्मी का निधन, अमिताभ बच्चन बोले- धीरे धीरे सब बिछड़ते जा रहे हैं...

खास बातें लंबी बीमारी के बाद शम्मी का निधन अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर दी श्रद्धांजलि लिखा- धीरे-धीरे सभी जा रहे हैं...

Veteran actress Shammi popularly know as 'Shammi aunty' passes away at the age of 89. pic.twitter.com/dF5wnTJDQL — ANI (@ANI) March 6, 2018

89 वर्षीय दिग्गज अभिनेत्री शम्मी का निधन सोमवार देर शाम लंबी बीमारी के बाद मुंबई में हुआ. बॉलीवुड हस्ती अशोक शेखर के मुताबिक, वह पिछले कुछ समय से बीमार थीं. उन्होंने अपने जुहू सर्कल स्थित घर में अंतिम सांस ली. शेखर ने बताया कि ओशिवारा कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. शम्मी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके चाहते वाले शम्मी आंटी के नाम से संबोधित किया करते थे. उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों के अलावा 'देख भाई देख', 'जबान संभाल के', 'श्रीमान श्रीमति', 'कभी ये कभी वो', फिल्‍मी चक्‍कर' जैसे टीवी शोज में काम किया है. आखिरी बार फराह खान और बोमन ईरानी की फिल्म 'शीरी फरहाद की तो निकल पड़ी' में नजर आईं शम्मी का असली नाम नर्गिस राबदी था.

T 2735 - Shammi Aunty .. prolific actress, years of contribution to the Industry, dear family friend .. passes away ..!!

A long suffered illness, age ..

Sad .. slowly slowly they all go away .. pic.twitter.com/WYvdhZqo8X — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 6, 2018

Our beloved ShammiAunty is no more.. most wonderful, loving n funny.. working since my dads films n i was lucky to work beside her in ShirinFarhadKiTohNikalPadi.. god bless her — Farah Khan (@TheFarahKhan) March 6, 2018

RIP Shammi aunty... your talent warmth and laughter is cherished!!! https://t.co/TK5XfCp5rb — Divya Dutta (@divyadutta25) March 6, 2018

Shammi, aunty to me and a great actor of yesteryears passed away today. She was my mother's dear friend and someone we all loved very much. May her soul rest in peace and her laughter and contagious smile rock the heavens. Be In peace with your friends pic.twitter.com/jFfpmUfVoP — Priya Dutt (@PriyaDutt_INC) March 6, 2018

दुनिया से अलविदा कह चुकीं शम्मी को अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर श्रद्धांजलि दी है. उनके निधन पर भावुक हुए बिग बी ने लिखा, "बेहतरीन अदाकारा, फिल्म इंडस्ट्री को अपने सालों के यागदान देने के बाद दुनिया से अलविदा कह गई. उनकी तबियत लंबे समय से खराब चल रही थी. दुखद. धीरे-धीरे सभी जा रहे हैं."फराह खान, दिव्या दत्ता, संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त ने भी शम्मी आंटी के निधन पर दुख जताया है.शम्मी का वास्तविक नाम नरगिस था. वह पारसी थीं और दिग्गज बॉलीवुड फिल्मकार दिवंगत सुल्तान अहमद की पूर्व पत्नी थीं. वह आंटी, नानी, परिवार की बुजुर्ग महिला के किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुईं. शम्मी ने मधुबाला, नर्गिस, दिलीप कुमार जैसे वेटरन के साथ भी काम किया है. 18 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म 'उस्ताद पेड्रो' से अपने करियर की शुरुआत की थी. उनकी यादगार फिल्मों में 'मल्हार', 'संगदिल', 'हाफ टिकट', 'जब जब फूल खिले', 'सजन', 'डोली', 'उपकार', 'इत्तेफाक' जैसी फिल्में शामिल हैं.