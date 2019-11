स्टैंडअप कॉमेडियन बने शशि थरूर ने खोला राज, जब मेरे पैरेंट्स ने कहा शशि अंकल को अंग्रेजी बोल कर सुनाओ न...देखें Video

कांग्रेस नेता और तिरुअनंतपुरम से सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) अकसर अपने मुश्किल शब्दों के लिए सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं. शशि थरूर अब अपना एक नया अंदाज दिखाने जा रहे हैं, और इस अंदाज का वीडियो भी उन्होंने अपने Twitter एकाउंट पर शेयर किया है. दिलचस्प यह है कि इस वीडियो में भी वे अपनी अंग्रेजी को लेकर ही दिलचस्प किस्से सुना रहे हैं और ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हैं. शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने अपने ट्विटर एकाउंट से "One Mic Stand" का छोटा-सा वीडियो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यह कॉमेडी शो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर आएगा और शशि थरूर इसे लेकर काफी सुर्खियों में भी हैं.

Sneak preview of a minute of my stand-up comedy act (it does get better later!) #OneMicStandpic.twitter.com/tgXVZEYOir