शत्रुघ्न सिन्हा का पीएमसी बैंक घोटाले पर फूटा गुस्सा, बोले- सरकार/आरबीआई होते कौन हैं उनके पैसा निकालने पर प्रतिबंध...

बॉलीवुड एक्टर और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. वो किसी भी मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखते हैं. उन्होंने एक बार पीएमसी बैंक (PMC Bank) का मुद्दा उठाया है. शत्रुघ्न सिन्हा ने इस संबंध में एक ट्वीट किया है और सरकार पर निशाना साधा है. उनका यह ट्वीट सुर्खियों में है. यूजर्स भी उनके इस ट्वीट पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha Tweet) ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर जरूरी मुद्दे उठाए हैं. वैसे भी उनके ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं.

Sir, can we draw your attention to the depositors of #PMCBANK. They have been hanging fire for their own money for months now as their need is logical & deserving. After all it's their hard earned money. Who the hell are we / Govt officials / RBI to restrict their withdrawals ?