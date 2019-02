BJP सांसद और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा बोले- 'भाग्यशाली हूं कि #MeToo कैंपेन में मेरा नाम नहीं आया...'

दिग्गज अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने बुधवार को कहा कि प्रत्येक सफल व्यक्ति के पतन के पीछे एक महिला है. लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वह मीटू आंदोलन (MeToo) का मजाक नहीं बना रहे हैं और उनकी टिप्पणियों को सही भाव में लिया जाना चाहिए. लेखक ध्रुव सोमानी की पुस्तक 'ए टच ऑफ एविल' के विमोचन के मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने कहा, "आज मीटू का समय है और कहने में कोई शर्म या संकोच नहीं होना चाहिए कि सफल व्यक्ति के पतन के पीछे महिला है. मैंने इस आंदोलन में जो देखा है उसमें सफल पुरुषों की परेशानियों और बदनामी के पीछे ज्यादातर महिलाएं हैं."

शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने कहा, "मैं वास्तव में खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि आज के समय में तमाम हरकतें करने के बावजूद मेरा नाम मीटू आंदोलन में नहीं आया. इसलिए, मैं अपनी पत्नी को सुनता हूं और कभी-कभार उसकी आड़ लेता हूं ताकि कुछ न हो तो भी मैं दिखा सकूं कि 'मैं खुशहाल शादीशुदा हूं, मेरा जीवन अच्छा है.' सिन्हा ने कहा उनकी पत्नी पूनम एक 'देवी' हैं और उनका 'सबकुछ' हैं. उन्होंने कहा, "यहां तक कि अगर कोई मेरे बारे में कुछ कहना चाहता है तो कृपया नहीं कहें."

