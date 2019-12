शत्रुघ्न सिन्हा ने PM Modi पर साधा निशाना, ट्वीट कर बोले- सर, फिर ना कहना होशियार नहीं किया...

खास बातें शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना झारखंड नतीजों को लेकर किया ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ट्वीट

झारखंड विधानसभा चुनाव (Jharkhand Result) में कांग्रेस-जेएमएम-राजद महागठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. महाराष्ट्र के बाद कांग्रेस की झारखंड में जीत को लेकर बॉलीवुड एक्टर और पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी (PM Narendra Modi) पर निशाना साधा है. शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने झारखंड में गठबंधन की जीत के बाद पीएम मोदी को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, "सर चीजें अब आपके लिए काफी मुश्किल हो रही हैं, और ये अब साफ देखा जा सकता है. सर हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के बाद महाराष्ट्र में विपक्ष के एक होने से सत्ता आपके पैरों के नीचे से खिसक गई."

Sir, the writing on the wall is a reality now, which seemed very obvious.

#JharkhandResults

Sir, after your not so good & desirable show in Haryana, it was touch & go in Maharashtra, where the rug was pulled from under your feet, with the strength of the combined opposition. — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) December 24, 2019

And of course, under the dynamic leadership of the ‘real' Chanakya of India ???????? #SharadPawar & the most worthy son of the most worthy father #UdhhavThackeray & now Jharkhand ki bari with a clear cut majority despite EVMs & inspite of all your tricks of the trade, Dhan Shakti — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) December 24, 2019



शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने आगे कहा, "और ऐसा निश्चित रूप से, भारत के 'असली' चाणक्य शरद पवार के नेतृत्व की वजह से सबसे योग्य पिता के सबसे योग्य पुत्र उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के कारण हुआ. ईवीएम और आपकी सभी चालों के बाद अब झारखंड की बारी." एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे लिखा, "और हां, गलत प्रचार प्रसार, CAB, CAA और NRC की वजह से अराजकता फैल गई. मैंने आपको नहीं बताया सर, 'फिर ना कहना होशियार ना किया, खबरदार ना किया'."

& false propaganda & has also gone against #CAB,#CAA & #NRC turned anarchy.

Didn't I tell you Sir, ‘Phir na kehna, hoshiyaar na kiya kabardar na kiya'.

Sir, let's do something for the nation, get rid of our arrogance, hollow promises, repetitive & contradictory speeches, — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) December 24, 2019

एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने आगे कहा, "देश के लिए कुछ करो, अपने अहंकार, खोखले वादों, दोहराव और विरोधाभासी भाषणों से छुटकारा पाओ." शत्रुघ्न सिन्हा के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वहीं, बता दें, झारखंड चुनाव में जीत हासिल करने के बाद झामुमो नेता हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने 27 दिसंबर को मोरहाबादी मैदान में नयी सरकार के शपथग्रहण की घोषणा की है.

