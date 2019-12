गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, Tweet कर बोले- सर कभी तो बोलिए...

देश की लगातार घटती आर्थिक विकास दर और GDP को लेकर हाल ही में, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha) ने आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) 'बहुत गंभीर संकट' में है और मांग लुप्त होती दिख रही है. उन्होंने कहा कि सरकार बार-बार ऐसी 'उत्साह की बातें' करके 'लोगों को मूर्ख' बना रही है कि अगली तिमाही या फिर उसके बाद ही तिमाही में आर्थिक हालात बेहतर हो जाएंगे. अब देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर एक्टर और पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी (PM Modi) सरकार पर जमकर निशाना साधा है.

Sir, putting your performances & problems in the Centre & State Govt. under the carpet won't help. #YashwantSinha rightly says that not only is there an economy crisis even people are going through crisis. Sir 🖕🖕for your perusal, information, broadcasting, action,