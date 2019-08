शत्रुघ्न सिन्हा के बदले तेवर, अमित शाह को बताया 'डायनामाइट' तो अगले ट्वीट में कहा- कश्मीर जिंदाबाद

भारत समेत पूरे विश्व में जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) के मुद्दे को लेकर हलचल मची हुई है. चारों तरफ से इस मुद्दे पर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं. हाल ही में जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) पर आए भारत सरकार के निर्णय को लेकर भाजपा से कांग्रेस में आए शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) के तेवर भी बदले नजर आ रहे हैं. दरअसल, शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के गृह मंत्री के निर्णय को लेकर ट्वीट किया है. अपने एक ट्वीट में जहां शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने अमित शाह को डायनामाइट बताया है तो दूसरे ट्वीट में उन्होंने 'कश्मीर जिंदाबाद' का नारा लगाया है.

पाकिस्तानी एक्ट्रेस का जम्मू-कश्मीर को लेकर फूटा गुस्सा, पीएम मोदी को कही ये बात

Rajya Sabha, #GhulamNabiAzad & of course the magician, 'dynamite' #AmitShah , President BJP & most talked about & full of expectations, Home Min of India. Hope,wish & pray this bold decision by BJP is positive, progressive & expected. If this helps & is beneficial, productive,

जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) से धारा 370 (Article 370) हटाने के अमित शाह (Amit Shah) के ऐलान पर शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने ट्वीट किया, "राज्यसभा, गुलाम नबी आजाद और जादूगर 'डायनामाइट' बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के गृह मंत्री अमित शाह. आशा करता हूं कि बीजेपी का यह बोल्ड निर्णय सकारात्मक और प्रगतिशील हो. अगर यह निर्णय मददगार होता है, उत्पादक होता है, विकास और कश्मीरियों के लिए प्रभावी होता है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है."

राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर पर किया ट्वीट तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने कसा तंज- किसने लिखा...

effective for the development & nurturing for our people of Kashmir....what better than this.

Bravo! Congrats! to all the people's leaders for this courageous move & now we have to live up to the expectations of Kashmir. The dream of Shyama Prasad Mukherji finally came true.