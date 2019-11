शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए शेयर की फोटो, '100 सुनार की, एक शरद पवार की'

खास बातें शत्रुघ्न सिन्हा ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर साधा निशाना बॉलीवुड एक्टर बोले कि सरकार बनाने की इतनी क्या जल्दी थी शत्रुघ्न सिन्हा का ट्वीट हुआ वायरल

महाराष्ट्र (Maharashtra) के सियासी घमासान पर चारों तरफ से रिएक्शन आने जारी हैं. जहां बीते रविवार को देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavees) और अजित पवार (Ajit Pawar) ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यंत्री पद की शपथ लेकर सबको चौंका दिया था तो वहीं मंगलवार को अजित पवार ने इस्तीफा देकर पूरी बाजी ही पलट दी. महाराष्ट्र में जारी इस घटनाक्रम के बीच लोग शरद पवार की भी खूब तारीफें कर रहे हैं. यहां तक कि कांग्रेस नेता और बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने भी शरद पवार (Sharad Pawar), अमित शाह (Amit Shah), देवेंद्र फडणवीस और पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो शेयर की है, जिसपर लिखा है, "100 सुनार की, एक शरद पवार की." शत्रुघ्न सिन्हा ने फोटो शेयर करते हुए ट्वीट भी किया है, जो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है.

Sir, hasty decisions, midnight drama, congratulating ‘both' of them in the early hours of dawn, that too even before people could have their bed tea, the so called Govt was formed. That too, without protocol/cabinet meetings along with arrogance of one man show & two man army — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) November 27, 2019

was bound to end with disastrous

results. (This is the reaction of the people Sir, not mine).

What was the hurry & worry Sir? Especially when the other side was led by the great #UdhhavThackeray & his team, the old, gold, bold & beautiful Congress with #MallikarjunKharge, — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) November 27, 2019

शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने महाराष्ट्र में सरकार निर्माण को लेकर ट्वीट किया है, 'सर, जल्दबाजी में फैसले, आधी रात को ड्रामा, तड़के दोनों को बधाई, इससे पहले की लोग अपनी बेड टी ले पाते, इस तरह सरकार बनाई गई. बिना किसी प्रोटोकॉल और कैबिनेट मीटिंग के फैसला, जिसमें एक शख्स का अभिमान और दो लोगों की आर्मी थी, और इसके भयावह नतीजे सामने आए (यह लोगों की प्रतिक्रिया है सर, मेरी नहीं). किस बात की जल्दबाजी और चिंता थी सर? जबकि दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और उनकी टीम थी, दूसरी ओर कांग्रेस के बेहतरीन दिग्गज नेता जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, अहमद पटेल और जाहिर तौर पर लकी मस्कट सोनिया गांधी. जिनके साथ महान मराठा नेता और आज के लौह पुरुष शरद पवार थे. उन्होंने केंद्र के पांव तले की जमीन खिसका दी. जिस वजह से यह इमेज भी वायरल हो रही है. मैं इसे आपको भेज रहा हूं सर, आपकी छवि बिगड़ गई है...सत्यमेव जयते!'

#AhmedPatel & of course lucky mascot, #SoniaGandhi. Helmed by the great Maharashtra/all India leader, the iron man of today, #SharadPawar was bound to yield this outcome. They have managed to pull the rug under the feet of the Centre/Guv making them fall flat, stumped pic.twitter.com/XcrwByORr0 — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) November 27, 2019

& shorten their height & given people a chance to see this image go viral.

I'm sending you also Sir, for your kind perusal, action, reaction, information & broadcasting. Your image has been ridiculed to no end. Satyamev Jayate! pic.twitter.com/ClIq1RKZU9 — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) November 27, 2019

बता दें कि अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बाद ही शिवसेना-कांग्रेस और एनसीपी (Shiv Sena-NCP-Congress) की बैठक में उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नाम का ऐलान किया गया. उद्धव ठाकरे 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

