अमित शाह के बयान के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने किया Tweet, भाषा को लेकर यूं साधा निशाना

गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) द्वारा हिंदी दिवस के मौके पर दिए बयान ने लोगों का खूब ध्यान खींचा. उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं. अपने बयान में अमित शाह (Amit Shah) ने हिंदी के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने की अपील की थी, लेकिन उनके इस बयान पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ही नाराजगी जताई थी. चारों तरफ से रिएक्शन आने के बाद अब खुद बॉलीवुड एक्टर और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने भी ट्वीट किया है. अपने ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की बात की. इसके साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने संसद में भोजपुरी भाषा को लेकर किए गए वादे को भी याद दिलाया.

vyavahaar ke liye aur Videshi bhasha vyaapaar ke liye, nihaayat zaroori hai!



Several speeches made in Parliament & promises made by the Govt. to include Bhojpuri language in the 8th schedule of the constitution are still unaddressed...a gentle reminder.... — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) September 18, 2019

शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने अमित शाह के बयान के बाद भोजपुरी भाषा को लेकर ट्वीट किया. इसमें उन्होंने लिखा, "व्यवहार के लिए और विदेशी भाषा व्यापार के लिए, निहायती जरूरी है. भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर संसद में कई भाषण दिए गए और कई वादे भी किये गये."

Several other great languages that have been included are spoken by only a few lakh people, as compared to Bhojpuri which is widely spoken by crores of people in India & aboard.

From India to Uganda, Mauritius, Holland, Jamaica, South Africa, etc...Bhojpuri has been the mother — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) September 18, 2019

अपने ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे लिखा, "कई दूसरी महान भाषाएं इस अनुसूची में शामिल की गई हैं जो कुछ लाख लोगों द्वारा ही बोली जाती है. लेकिन इनकी तुलना में भोजपुरी भाषा करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाती है, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी. भारत से लेकर मॉरिशस, हॉलैंड, जमाइका और साउथ अफ्रीका जैसे कई देशों में भोजपुरी प्रमुख भाषा बन चुकी है."

tongue of great leaders and stalwarts such as #SriSeewoosagurRamgoolam the father figure of Mauritius, the hero of Sampoorna Kranti #JayaprakashNarayan, most loved & admired former PM #Chandershekhar, former PM #VPSingh & many more intellectuals in the country & aboard. — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) September 18, 2019

Hope, wish & pray that Bhojpuri is soon included in the 8th schedule of the constitution....sooner the better.



Sir, this is only for your perusal, information, boardcasting, action, reaction & proper response. Hope, wish & pray that the

sentiments of unity as diverse & — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) September 18, 2019

शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) केवल यहीं नहीं रुके. उन्होंने इससे संबंधित एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "आशा करता हूं कि भोजपुरी भाषा को जल्द ही संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा."

