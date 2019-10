शत्रुघ्न सिन्हा ने कुवैत में देखी ऋतिक-टाइगर की War, बोले- ओल्ड इज गोल्ड...

खास बातें शत्रुघ्न सिन्हा ने वॉर को लेकर किया ट्वीट फिल्म को लेकर कही ये बात टाइगर-ऋतिक पर भी किया कमेंट

शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने भी टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) और ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की फिल्म 'वॉर (War)' देख ली है, और इसे लेकर जबरदस्त ट्वीट भी किए हैं. खास यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने 'वॉर' फिल्म भारत में नहीं बल्कि कुवैत में देखी और इसका काफी मजेदार अंदाज में रिव्यू भी किया. शत्रुघ्न सिन्हा ने 'वॉर' फिल्म को लेकर कई ट्वीट भी किए. शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखाः 'बुराई पर अच्छाई की जीत यानी दशहरे के दिन मैं 'वॉर (War)' फिल्म देखने पहुंचा. मैं अपने देश वापस आने से पहले इस फिल्म को देख लेना चाहता था. हाल के दिनों में यह पहली फिल्म है जो मैं विदेशी धरती पर देखी. यह जगह थी कुवैत के अल-कौत का मल्टीप्लेक्स थिएटर. '

Triumph of good over evil on Dushera takes me back to the most expected & talked about film #War. Before returning to our great country India, I happened to see it. It was the first movie in recent times that I saw overseas, at the amazing multiplex theatre, Al-Kout, Kuwait. — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) October 9, 2019

It was a houseful show in a mind blowing atmosphere. The first half is engrossing & interesting. As for the second half, we can talk about it later. Tried, tested & proven @iHrithik, is magical as an actor, especially in terms of personality in totality, acting & dance. — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) October 9, 2019

The real, worthy son #TigerShroff of a worthy father, our great friend #JackieShroff, seems to be emerging as the future & face of the youth & Indian film industry. His energy, passion, dancing skills & action are remarkable, commendable & admirable....but, nonetheless, old is — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) October 9, 2019

gold, gold is bold, bold is beautiful, as our own #HrithikRoshan. Hope,wish & pray that the movie #War is a stupendous success as both have excelled in the film especially in the brilliantly choreographed made for each other song ‘Jai Jai Shiv Shankar‘ surprisingly.#War — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) October 9, 2019

शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने 'वॉर (War)' को लेकर अगला ट्वीट कियाः 'जबरदस्त माहौल में यह हाउसफुल शो है. पहला बहुत ही दिलचस्प है. सेकंड हाफ की बात थोड़ी देर में करते हैं. जांचे, परख ऋतिक एक मैजिकल एक्टर हैं, बात चाहे एक्टिंग, डांस या कंप्लीट पर्सनैलिटी की हो, वे कमाल हैं. टाइगर श्रॉफ लायक पिता के लायक बेटचे हैं. उनकी एनर्जी, डांसिंग और एक्शन स्किल्स तो वाकई कमाल हैं. यह कहना गलत नहीं होगा कि ओल्ड इज गोल्ड, गोल्ड इज बोल्ड, बोल्ड इज ब्यूटीफुल, जैसे हमारे अपने ऋतिक रोशन हैं. दुआ करता हूं कि वॉर सफलता की ऊंचाइयों को छुए. 'जय जय शिव शंकर' सॉन्ग भी कमाल का है.'

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की 'वॉर (War)' गांधी जयंती के दिन रिलीज हुई थी, और फिल्म अभी तक 220 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. फिल्म में टाइगर और ऋतिक रोशन का कमाल का एक्शन है. टाइगर और ऋतिक के एक्शन को फिल्म में खूब पसंद किया जा रहा है. टाइगर और ऋतिक के अलावा फिल्म में वाणी कपूर भी हैं.

