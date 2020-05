शत्रुघ्न सिन्हा ने PM Modi को संबोधित कर शेयर किया प्रवासियों का Video, बोले- किस दिशा में यात्रा...

Seeing is believing Hon'ble PM@narendramodi Sir.....an ocean of human heads, this is the miserable plight of our migrants. Travelling in which direction Sir? Jai Hind! pic.twitter.com/vw38Zs15Pb — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) May 13, 2020

शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughn Sinha) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को संबोधित करते हुए लिखा, "देखना ही भरोसा करना है माननीय पीएम नरेंद्र मोदी सर. लोगों का जमावड़ा, यह हमारे प्रवासियों की दयनीय दुर्दशा है. किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं ये सर. जय हिंद." बता दें कि इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र ममोदी सर, जैसा कि पहले भी प्रवासियों और कार्यकर्ताओं की दयनीय और विवादास्पद स्थितियों पर ट्वीट किया गया था. इतने सारे लोग बेरोजगार हैं, करोड़ों लोग अपनी नौकरी और अजीविका खो चुके हैं."

Hon'ble PM@narendramodi Sir, as tweeted earlier on the pitiful & deplorable living conditions of the migrants workers. So many are jobless, crores of people have lost their jobs & livelihood. Several have gone haywire, totally confused, with no way to go & no food. — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) May 12, 2020

Yet, again when the various states decided to open the liquor shops, righty so, to earn revenue, there was nothing but commotion & confusion, as there were a sea of people with no proper guidelines, systems in order. It was a case of free for all & no social distancing at all. — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) May 12, 2020

शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughn Sinha) यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसके आगे लिखा, "और दोबारा जब राज्यों ने शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया, तो ठीक है, राजस्व अर्जित करने के लिए. लेकिन वहां हंगामा और भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं था. क्योंकि समुचित दिशा-निर्देशों के अभाव में वहां लोगों का समुद्र था. यह सभी के लिए मुक्ति का मामला था और किसी में भी कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी." बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्मों की दुनिया में अपना नाम कमाने के साथ-साथ राजनैतिक दुनिया में भी जबरदस्त पहचान बनाई है. इससे इतर वह सोशल मीडिया पर भी हर मुद्दे को लेकर बेबाकी से ट्वीट करते हैं.