शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ से लेकर श्रीदेवी, करिश्मा कपूर, सुष्मिता सेन, श्वेता तिवारी की बेटियां अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं. लेकिन दिग्गज निर्माता शेखर कपूर की टैलेंटेड स्टार डॉटर कावेरी कपूर की खबरें बेहद कम मौकों पर हमें सुनने को मिलती हैं. कावेरी कपूर के डेब्यू पर शेखर कपूर का कहना है कि उनकी बेटी अपनी शर्त पूरी होने पर ही फिल्मी करियर की शुरुआत करेंगी.शेखर कपूर ने बताया है कि बेटी कावेरी उनकी फिल्म में तभी काम करेगी, जब उसे फिल्म के लिए संगीत तैयार करने का भी मौका मिलेगा. शेखर ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, "मैंने कावेरी से पूछा कि क्या वह मेरी फिल्म में अभिनय करेगी इस पर उसने स्पष्ट कहा, 'सिर्फ तभी करूंगी जब मुझे संगीत की धुन तैयार करने का मौका भी मिलेगा.' यह होता है आत्मविश्वास."

I asked Kaveri if she would act in my film. “Only if I can compose the music” She replied firmly. Now that’s confidence! pic.twitter.com/xpDm3V71yM