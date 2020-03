शिल्पा शेट्टी और उनके पति ने पीएम मोदी के राहत कोष में दान की इतनी रकम, Tweet कर बोलीं- सागर में हर बूंद...

कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus) को लेकर दुनिया भर में जंग जारी है. भारत में 21 दिन का लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) चल रहा है और फिल्मी दुनिया से जुड़ी हस्तियां कोरोना के खिलाफ जंग में दिल खोलकर दान दे रही हैं. हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इस मुहीम में शामिल हुई हैं. एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और उनके पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के राहत कोष में 21 लाख रुपये की रकम जमा करवाई है. इस बात की जानकारी एक्ट्रेस ने खुद ट्वीट करके दी है.

For humanity, our country, & fellow citizens that need us; now is the time, let's do our bit.@TheRajKundra & I pledge 21 lacs to @narendramodi ji‘s PM-CARES Fund. Every drop in the ocean counts, so I urge you all to help fight this situation.#IndiaFightsCorona@PMOIndiahttps://t.co/A0p2sAbGs8