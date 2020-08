Shilpa Shetty ने गणपति विसर्जन में पति और बेटे के साथ किया डांस, धूमधाम से किया बप्पा को विदा- देखें Video

The Ganapati Visarjan dance!!! Shilpa Shetty and fammm say bye-bye to Lord Ganesha... come back soon next year FOLLOW @voompla INQUIRIES @ppbakshi . #voompla #bollywood #shilpashetty #rajkundra #viaankundra #bollywoodstyle #bollywoodfashion #mumbaidiaries #ganpatibappamorya #ganeshchaturthi #ganeshchaturthi2020 #delhidiaries #indianactress #bollywoodactress #bollywoodactresses

A post shared by Voompla (@voompla) on Aug 23, 2020 at 4:34am PDT