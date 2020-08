सुशांत सिंह राजपूत मामले में SC ने सौंपी CBI को जांच तो शिल्पा शेट्टी बोलीं- उनके परिवार की खातिर...

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई के हाथों सौंप दी है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस द्वारा अब तक की जांच में मिले सभी सबूतों को भी केंद्रीय जांच ब्यूरों के हाथों सौंपने का आदेश दिया है. सुशांत सिंह राजपूत निधन मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक्टर के फैंस के लिए किसी मुकाम से कम नहीं है. वहीं, बॉलीवुड सितारे भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उम्मीद है कि सच जल्दी ही बाहर आएगा.

Lauding the #SupremeCourt in this decision. The power of prayers and so many wishes manifesting never ceases to amaze me. Hope the truth comes out soon; for the sake of his family, fans, and above all... for his soul to rest in peace May justice prevail🕯#CBIEnquiryForSSR