खास बातें सामने आया श्रीदेवी का पुराना वीडियो वीडियो में सबको हंसाती नजर आ रहीं एक्ट्रेस श्री जी में आपको हमेशा ऐसे ही याद करूंगी: शिल्पा शेट्टी

भले ही श्रीदेवी इस दुनिया से अलविदा कह चुकी हैं, लेकिन उन्हें भुला पाना फैन्स के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा. श्रीदेवी के निधन से उनके परिवार के साथ बॉलीवुड सेलेब्स को भी गहरा धक्का लगा है. स्टार्स उन्हें सोशल मीडिया पर याद करते हैं. रविवार को शिल्पा शेट्टी ने श्रीदेवी की याद में उनका एक पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह हंसती और दूसरों को हंसाती नजर आ रही हैं.कुछ महीने पुराना यह वीडियो करण जौहर के घर का है, जिसमें शिल्पा शेट्टी, श्रीदेवी के अलावा फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी नजर आ रहे हैं. वीडियो में शिल्पा, श्रीदेवी की आखिरी फिल्म 'मॉम' देखने के लिए अपने फैन्स से अपील कर रही हैं. इसी बीच श्रीदेवी ने कुछ ऐसा कह दिया, जिसे सुन सभी अपनी हंसी नहीं रोक पाते. वीडियो में शिल्पा उन्हें सभी स्टार्स की मां (Mother of all the Actors) बता रही हैं.

वीडियो के बारे में शिल्पा लिखती हैं, "इस संडे की मीठी यादें हमेशा मेरी दिल में बसी रहेंगी. श्री जी में आपको हमेशा इसी तरह याद करूंगी. जिंदगी और प्यार से भरपूर. अमूल्य लम्हें. यह वीडियो उन सबके लिए है, जो उनसे प्यार करते थे." 24 घंटे पहले पोस्ट किए गए इस वीडियो को अब तक 7 लाख 80 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.बता दें, श्रीदेवी का 24 फरवरी को दुबई में निधन हो गया था. उनकी मौत की वजह ‘दुर्घटनावश डूबने’ को बताया गया था. 27 फरवरी को श्रीदेवी का पार्थिव शरीर भारत आया था और 28 फरवरी को अंतिम संस्कार किया था. 4 मार्च को रामेश्वर में अस्थि विसर्जन भी किया गया. इस मौके पर जाह्नवी और खुशी भी मौजूद थीं.