शिल्पा शेट्टी का 'फ्राइडे नाइट' को लेकर दिखा जबरदस्त जोश, नए-नवेले अंदाज में आईं नजर- देखें Video

शिल्पा शेट्टी पूल में कर रही थीं चिल, तभी यूं किया योग Video हुआ वायरल

शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा है, 'फ्राइडे नाइट को लेकर उम्मीदें...' इसके साथ ही उन्होंने रिहाना (Rihanna) के सॉन्ग की लाइंस भी लिखी हैं. शिल्पा शेट्टी के इस मजेदार वीडियो पर फैन्स के कमेंट्स आ रहे हैं और उनका यह अंदाज बहुत पसंद आ रहा है. यही नहीं, शिल्पा की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, ऐसे में वीडियो भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

शिल्पा शेट्टी या रिहाना? (Shilpa Shetty or Rihanna?)

जहां तक इस वीडियो के सच की बात है. इसमें नजर आ रही हैं शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) लेकिन यह वीडियो रिहाना के सुपरहिट सॉन्ग 'दिस इज व्हाट यू केम फॉर (The Is What You Came For)' का है, जिसपर शिल्पा का चेहरा नजर आ रहा है. रिहाना (Rihanna) का यह सुपरहिट सॉन्ग 2016 में रिलीज हुआ था. इस सॉन्ग की लोकप्रियता को इस बात से समझा जा सकता है कि इसे यूट्यूब पर अभी तक 2 अरब 42 करोड़ 85 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.