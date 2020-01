बॉलीवुड डायरेक्टर शिरीष कुंदर ने धर्म पर किया ट्वीट, बोले- धर्म का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट...

बॉलीवुड डायरेक्टर और फराह खान (Farah Khan) के पति शिरीष कुंदर (Shirish Kunder) सोशल मीडिया पर अकसर एक्टिव रहते हैं, और समसामयिक मसलों पर जोरदार तंज भी कसते हैं. शिरीष कुंदर एक बार फिर अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. इस बार फिर शिरीष ने 'धर्म' को लेकर ट्वीट किया है. 'जोकर' और 'जानेमन' जैसी फिल्में बनाने वाले फिल्म डायरेक्टर शिरीष कुंदर (Shirish Kunder Twitter) ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा 'धर्म का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट धार्मिक लोग हैं.' उनके इस ट्वीट पर खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं.

शिरीष कुंदर (Shirish Kunder) का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. इससे पहले भी शिरीष ने 'धर्म' को लेकर ट्वीट किया था, उस ट्वीट में डायरेक्टर ने लिखा था, "धर्म उन लोगों के लिए है जिन्हें यह बताया जाना पसंद है कि उन्हें क्या करना है. धर्म उन लोगों के लिए नहीं जो अपने लिए सोचना पसंद करते हैं, एक तानाशाही की तरह." शिरीष का यह ट्वीट भी खूब वायरल हुआ था.

Religion is for those who like to be told what to do. Not for those who prefer to think for themselves. Much like a dictatorship.