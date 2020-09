भारत की GDP में आई 23.9 फीसदी की भारी गिरावट तो फिल्म निर्माता बोले- इसे नजरअंदाज करें और...

Ignore the GDP. Let's focus on remaining distracted.

शिरीष कुंदर (Shirish Kunder) ने अपने ट्वीट में सकल घरेलू उत्पाद में आई 23.9 फीसदी की गिरावट पर ट्वीट करते हुए लिखा, "जीडीपी को नजरअंदाज करिए. चलिए बाकी बचे मुद्दे पर ध्यान देते हैं." शिरीष कुंदर के अलावा इस मामले पर चेतन भगत, अनुराग कश्यप और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कई कलाकारों ने भी ट्वीट किया और बेबाकी से अपनी राय पेश की. बता दें कि सोमवार को सरकार की ओर से जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए. 21 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय सहायता के बावजूद कोरोना वायरस महामारी की वजह से कारोबार और आम इंसान पर भारी असर पड़ा.

Considering the GDP, Re 1 seems like a very high fine.