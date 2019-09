इस शिवसेना नेता ने की नेटफ्लिक्स इंडिया को बैन करने की मांग, कहा- हिंदू कोई डोरमैट नहीं हैं जो...

नेटफ्लिक्स इंडिया (Netfix India) पर आने वाली सीरीज को लेकर युवाओं में खासा क्रेज देखने को मिलता है. लेकिन हाल ही में शिवसेना नेता रमेश सोलंकी (Ramesh Solanki) ने नेटफ्लिक्स इंडिया को बैन करने की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने नेटफ्लिक्स इंडिया (Netfix India) के खिलाफ हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए शिकायत भी दर्ज कराई है. इस बात की जानकारी खुद रमेश सोलंकी (Ramesh Solanki) ने ट्वीट कर दी है. रमेश सोलंकी ने अपने ट्वीट में नेटफ्लिक्स इंडिया को बैन करने की मांग करते हुए कहा है कि हिंदू कोई डोरमैट नहीं हैं. नेटफ्लिक्स इंडिया (Netfix India) को लेकर उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है.

Enough is Enough

Its hightime we Hindus unite and tell everyone that HINDUS are not doormat that any Tom Dick Harry can just walk over

If you want our money if you want our subscription, stop disrespecting us@ippatel@ShefVaidya@KapilMishra_IND@TajinderBagga#BanNetFlixInIndiapic.twitter.com/kUCQmOwRm6