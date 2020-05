PM Modi ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का किया ऐलान तो शोभा डे बोलीं- शुरुआत के दो मिनट में नहीं हो...

कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देश को संबोधित किया और कई बड़े ऐलान किये. संबोधन के दौरान पीएम ने देश को आत्मनिर्भर बनाने, 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान और लॉकडाउन के चौथे चरण के बारे में बात की. पीएम मोदी के संबोधन को लेकर मशहूर स्तंभ लेखक शोभा डे (Shobhaa De) ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि ठीक है आखिरकार. इसके साथ ही शोभा डे ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि क्या यह शुरुआत के दो मिनट में घोषित नहीं किया जा सकता था. पीएम मोदी को लेकर शोभा डे का यह ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

Okay. Finally - the package! Couldn't it have been announced in the first 2 minutes????