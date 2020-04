श्रद्धा कपूर को मिला 'जलेबी' का पैकेट, तो खुशी में एक्ट्रेस का हुआ ये हाल...देखें Video

श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) के इस वीडियो को वुम्पला ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस वीडियो को अभी तक हजारों व्यूज मिल चुके हैं. उनके इस वीडियो पर फैन्स भी जोरदार रिएक्शन दे रहे हैं. बता दें कि श्रद्धा कपूर की फिल्म 'आशिकी 2' के सात साल पूरे हो गए. उन्होंने इलृस अवसर पर एक ट्वीट किया और लिखा: "आज 'आशिकी 2' को सात साल हो गए हैं. ऐसे लाइफटाइम गिफ्ट के लिए हमेशा के लिए शुक्रिया मोहित, विशेष फिल्म्स और शुफ्ता, जो आपने इतनी बेहतरीन फिल्म लिखी, आदित्य जो एक शानदार सहकलाकार हैं और फिल्म की पूरी टीम, जिन्होंने इस फिल्म में अपना योगदान दिया."

7 years of Aashiqui 2 today!Thank you forever @mohit11481 for this gift of a lifetime @VisheshFilms for believing @shufta20 for your exquisitely beautiful writing, Aditya for being an unbelievably amazing costar & the entire team who gave their everything to this precious film