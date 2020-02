Shubh Mangal Zyada Saavdhan Review: आयुष्मान खुराना की फिल्म को लेकर चल पड़ा ट्रेंड, दर्शक दे रहे ऐसा रिएक्शन

आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की फिल्म 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' (Shubh Mangal Zyada Saavdhan) शुक्रवार को सिनमाघरों में रिलीज हो गई. इस फिल्म को क्रिटिक्स ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है. फिल्म 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' को लेकर दर्शकों में खासा क्रेज था, लिहाजा इसे देखने सिनेमाघरों में अच्छी खासी संख्या में दर्शक पहुंचे. इस फिल्म की कहानी समलैंगिक प्रेमी युगल के इर्द गिर्द घूमती है. आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और जितेंद्र कुमार इसमें प्रेमी की भूमिका में हैं. फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पर #ShubhMangalZyadaSaavdhan चल पड़ा. अब इसके अंतर्गत दर्शक जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

सपना चौधरी ने स्टेज पर यूं किया धमाकेदार डांस, देखते रह गए फैन्स- देखें Video

#ShubhMangalZyadaSaavdhan A MUST WATCH wat a movie, it was so amazing so damn funny but they made every single point they had to, amazing acting by ayushmann jeetu gajraj neena everyone did a great job 4 star movie, the chemistry btw jeetu ayushmann — RanveerKing (@ranveer4life) February 21, 2020

#ShubhMangalZyadaSaavdhan It's Another Big Hit From This Super Talented Guy @ayushmannk .. And #Jeetu As always Best .. It's A Must Watch . — Viz_88 (@vikasbhansali88) February 21, 2020

'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' (Shubh Mangal Zyada Saavdhan) में आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) के अलावा जितेंद्र कुमार, एक्ट्रेस नीना गुप्ता और गजराज मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं. फिल्म को देख कई दर्शक सोशल मीडिया पर जहां आयुष्मान खुराना और इस फिल्म की कहानी को जोरदार बता रहे हैं तो वहीं कई फैन्स इसकी जमकर आलोचना भी कर रहे हैं. आयुष्मान खुराना ने बीते साल यानी 2019 में बॉलीवुड पर एकक्षत्र राज किया था. उनकी कई फिल्में सुपरहिट रही थीं, लिहाजा इस फिल्म को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड थे.

I think they're probably the cutest couple in existence 🥺#ShubhMangalZyaadaSaavdhanpic.twitter.com/rgCibpxyzu — Megahani Suhamind (@jenmishistiel) February 21, 2020

#ShubhMangalZyaadaSaavdhan



After watching the movie



My friend to me- pic.twitter.com/o2aL4t88yZ — Saurabh (@saurabhkumar361) February 21, 2020

हॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर स्टीवन स्पिलबर्ग की बेटी बनीं पोर्न स्टार, कही यह बात...

saw #ShubhMangalZyaadaSaavdhan today and boy, I have never been so proud of Bollywood, the content, the modern approach and acceptance, finally, Bollywood is getting its shit together, keep it up! @ayushmannk@Farjigulzar — Vansh Singh Sengar (@vansh_sengar) February 21, 2020

#ShubhMangalZyaadaSaavdhan: @hiteshkewalya has done a terrific job in handling such a sensitive topic of homosexuality with both maturity & simplicity. The movie is not only about acceptance but also has a message for regressive audience. @raogajraj@ayushmannk@Neenagupta001pic.twitter.com/EJBvOAy4BW — Apoorva Nijhara (@ApoorvaNijhara) February 21, 2020

I promised to watch this movie with my bff and she's busy rn and i wanna break that promise so bad#ShubhMangalZyaadaSaavdhanpic.twitter.com/JqrPnTNxNf — errour (@aprvhre) February 21, 2020

आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की फिल्म 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' (Shubh Mangal Zyada Saavdhan) के ट्रेलर को भी लोगों ने खूब पसंद किया था. इस फिल्म को लेकर बीते दिनों उन्होंने कहा था कि इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मकार आनंद एल. राय और हितेश केवल्या की दूरदर्शिता पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उनकी चाह एक बेहतरीन फिल्म बनाने की रही थी. आयुष्मान ने फिल्म के बारे में आगे कहा था, "'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' पूरी तरह से एक मनोरंजक फिल्म है जो एक संदेश भी प्रदान करती है. इसे एक गंभीर और संदेश प्रधान फिल्म कहना गलत है. यह एक हंसी-मजाक वाली फिल्म है, जिसके अंत में आप अपने घर में एक संदेश को साथ लेकर जाएंगे."

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...