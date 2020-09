कंगना रनौत के समर्थन में आईं सुशांत की बहन श्वेता, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन और राम राज को लेकर कही यह बात

My God! What kind of GUNDA RAJ is this? This kind of injustice cannot be a should not be tolerated! Can a President's Rule in Maharashtra be an answer to this Injustice? Let's establish RAM RAJ again. #WeDemandRamRaj https://t.co/3TVd4OQyWz

श्वेता सिंह कीर्ति (Shweta Singh Kirti) ने अपनी पोस्ट में कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का समर्थन करते हुए लिखा, "हे भगवान! यह कैसा गुंडा राज है. इस तरह का अन्याय बिल्कुल भी नहीं सहना चाहिए. क्या राष्ट्रपति शाससन इस अन्याय का जवाब हो सकता है? चलो दोबारा राम राज स्थापित करते हैं." इसके अलावा श्वेता सिंह कीर्ति ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड सितारों पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा, "हम अपने ग्रे सेल्स का इस्तेमाल करके यह पता लगा सकते हैं कि जैसे ही ड्रग एंगल सामने आया, इतने समर्थन कहां से आ गए. यह जान लीजिए कि हम मूर्ख नहीं हैं, पूरी सच्चाई के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं और तब हम देखेंगे कि यह समर्थक कहां हैं."

We can use our grey cells and figure out easily why thr are so many supporters rising all of sudden once the drug angle has come out. Be rest-assured we are not fools, just waiting for the whole truth to come out and then we'll see whr r these supporters!#WorldUnitedForSSRJustice