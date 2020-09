सुशांत को लेकर बहन श्वेता ने किये लगातार ट्वीट, बोलीं- मेरा दिल मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे भाई ने...

(1/3) We promised each other that we will protect each other forever. But,I failed Bhai...I failed! But here is another promise I and the whole country make to you, we will find the truth, we will get you justice!I knew my brother, the kind of person he was, full of life and joy. pic.twitter.com/w6WXhtpxJV — shweta singh kirti (@shwetasinghkirt) September 6, 2020

श्वेता सिंह कीर्ति (Shweta Singh Kirti) ने अपने ट्वीट में लिखा, "हमने एक-दूसरे से वादा किया था कि हम एक-दूसरे की रक्षा करेंगे. लेकिन मैं इसमें फेल हो गई. लेकिन यहां एक और वादा है, जो मैं और पूरा देश करते हैं कि हम सच्चाई को ढूंढकर रहेंगे. हम आपको न्याय दिलाएंगे. मैं जानती हूं कि मेरा भाई कैसे इंसान थे, हमेशा खुश रहने वाले." श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट में आगे लिखा, "वह एक बच्चे की तरह था, जिसे केवल प्यार चाहिए था. कोई एक बार सिर पर प्यार से हाथ फेर दे, प्यार से बात करले, बस वही उसे खुश करने के लिए काफी था. वह ऐसा इंसान नहीं था जो अपनी ही जान ले ले. मेरा दिल इस बात पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है."

(2/3) He was like a child, the only thing he wanted was love. Koi ek baar, pyaar se haath pher de uske sar pe, pyaar se baat karle, bas that was enough for him to make him happy. He was not a person who would take his own life. My heart is not ready to believe it. — shweta singh kirti (@shwetasinghkirt) September 6, 2020

(3/3) Let's keep our intentions clear, we want to know what is the cause of Sushant's death, nothing less will suffice! It is Satya ka Agrah, #SatyagrahForSSR — shweta singh kirti (@shwetasinghkirt) September 6, 2020

श्वेता सिंह कीर्ति (Shweta Singh Kirti) ने सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) को याद करते हुए आगे लिखा, "अपने इरादे स्पष्ट रखते हैं. हम यह जानना चाहते हैं कि सुशांत के निधन के क्या कारण थे, इससे कम कुछ भी नहीं चलेगा. यह सत्य का आग्रह है." बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सीबीआई जांच जारी है. एक्टर बीते 14 जून को अपने घर में मृत पाए गए थे. उनके निधन को लगभग तीन महीने पूरे होने वाले हैं. सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ जारी है.