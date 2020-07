सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान, कैटरीना कैफ के साथ हॉरर कॉमेडी फिल्म 'फोन भूत' में आएंगे नजर, एक्टर बोले- डरने की अनुमति

बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) अब जल्द ही अपनी अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म 'फोन भूत (Phone Bhoot)' में सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) और एक्टर ईशान खट्टर (Ishaan Khatter) के साथ नजर आएंगी. हाल ही में अब इस तिगड़ी ने फोटोशूट करवाया है, जिसका वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी ब्लैक और व्हाइट कलर के कोट पैंट में नजर आ रहे हैं. वीडियो में तीनों कूदते हुए पोज देते नजर आ रहे हैं. वीडियो को सिद्धांत ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है.

Triple Trouble In Bhoot World!

Darna allowed hai, as long as you're laughing along the way.#PhoneBhoot, ringing in cinemas in 2021☎️#KatrinaKaif#IshaanKhatter@gurmmeet@raviivar@JasvinderBath@ritesh_sid@FarOutAkhtar@excelmoviespic.twitter.com/OnPM6YYMQj