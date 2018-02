16 फरवरी को रिलीज हुई सिद्धार्थ मल्होत्रा और मनोज वायपेयी स्टारर फिल्म ' अय्यारी ' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है. 60 करोड़ के बजट में बनी ' अय्यारी ' चार दिन में सिर्फ 13.25 करोड़ रुपये कमा पाई है. इसी बीच निर्देशक नीरज पांडे की यह फिल्म इंटरनेट पर लीक हो गई है. इस खबर ने फिल्म की पूरी टीम को हैरत में डाल दिया है और नीरज पांडे सहित फिल्म के सभी कलाकारों के लिए यह एक बड़ा झटका है. खबर के अनुसार, एक सरकारी बस में 'अय्यारी' का पायरेटेड वर्जन बस में सवार लोगों को दिखाया गया और यह खबर 'अय्यारी' की टीम के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई है.

Heard about the pirated version of #Aiyaary being played in a Government-run bus! Piracy is a crime! @MIB_India@CMOMaharashtra@smritiirani People involved in this must be punished! #SayNoToPiracy