Sidharth Shukla ने धोनी के रिटायरमेंट पर किया ट्वीट, कहा- बहुत प्लेयर और कैप्टन आए लेकिन...

एमएस धोनी (MS Dhoni) ने 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. धोनी 2019 वर्ल्ड कप के बाद से क्रिकेट के मैदान से बाहर थे. अटकलें लग रही थी कि माही कम से कम टी-20 वर्ल्डकप जरूर खेलेंगे. लेकिन कोरोना वायरस के कारण आईसीसी को टी-20 वर्ल्डकप स्थगित करना पड़ा, जिसके कारण धोनी ने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है. भले ही धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया लेकिन आईपीएल खेलते रहेंगे. फैन्स के लिए धोनी का आईपीएल भी खेलना किसी इंटरनेशन मैच से कम नहीं होता है. आईपीएल का 13वां सीजन यूएई में खेला जाएगा.

There will be a lot of players & captains bt there can never b another #Dhoni..D man who always lead frm d front ..many play fr records you played to win and made records....India will miss you terribly.Thank you #MSDhoni & #Raina for your immense contribution to Team India !