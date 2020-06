सिद्धार्थ शुक्ला का ट्वीट हुआ वायरल, बोले- किसी के विचार को अपनी सच्चाई नहीं बनने देना चाहिए...

बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) ने शो में रहते हुए अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग बना ली है. वह इन दिनों सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहते हैं, साथ ही अकसर फोटो और वीडियो शेयर कर फैंस से जुड़े रहते हैं. हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला ने ट्वीट किया है, जो सबका खूब ध्यान खींच रहा है. अपने ट्वीट में सिद्धार्थ शुक्ला ने लिखा कि आपके बारे में किसी के विचार को सच्चाई न बनने दें. इसके साथ ही सिद्धार्थ शुक्ला ने लिखा कि अपने आप को समझें, अपने महत्व को समझें और कोई भी विचार आपको प्रभावित नहीं कर सकता.

Nobody's opinion of you should become your reality......Understand yourself and your values and no opinions can affect you.....