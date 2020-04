भारत में कोविड-19 संकट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने किया Tweet, बोलीं- इसका श्रेय पीएम मोदी को जाता है कि...

Am so proud how India has handled the C-19 crisis. 1st credit must go to PM @narendramodi for taking charge, & a difficult but timely lockdown, before other countries. S'pore UK Spain now follow us.

On the world measure index WHO & UN rates India 100.(1).. — Simi Garewal (@Simi_Garewal) April 8, 2020

सिमी ग्रेवाल (Simi Garewal) ने अपने ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए लिखा, "मुझे बहुत गर्व है कि भारत ने कोविड-19 संकट को बहुत अच्छी तरह से संभाला है. इसका पहला क्रेडिट पीएम नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए, बाकी देशों से पहले समय पर लॉकडाउन करने के लिए. यूके और स्पेन भी हमें अब फॉलो कर रहे हैं." सिमी ग्रेवाल ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, "पृथ्वी पर प्रति मिलियन के हिसाब से संक्रमण की सबसे कम संख्या. सभी सीएम ने इसपर कड़े कदम उठाए हैं. हमारा बीएमसी सटीक और समर्पण के साथ काम करता है. सड़कें साफ हैं और सेनिटाइज्ड हैं."

Lowest numbers of infection per million across the earth.

All CMs hv taking firm steps.

Our BMC works with precision & dedication. Roads swept, washed & sanitized. Waste disposed off. Areas contained.

India Inc support in multiple ways - for free.

(2).. — Simi Garewal (@Simi_Garewal) April 8, 2020

Please stop the criticism! They are all doing the best under very difficult & challenging circumstances. Instead give credit where it is due. — Simi Garewal (@Simi_Garewal) April 8, 2020

बता दें कि सिमी सिमी ग्रेवाल (Simi Garewal) ने इसके अलावा भी कई ट्वीट्स किये है, जिसमें उन्होंने लिखा, "डॉक्टर, नर्स और पुलिस ने इस संकट से लड़ने के लिए काफी मेहनत की. वे युद्ध के मैदान पर हैं. हम अपने घरों में सुरक्षित हैं. हम उनका आभार मानते हैं. भारत हमें गर्व महसूस कराता है." बता दें कि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अब तक 5,734 हो गई है, इसके साथ ही देश में वायरस से अब तक 149 लोगों की मौत भी हो चुकी है.