बॉलीवुड एक्ट्रेस ने पुराना Video शेयर कर किया राजीव कपूर और ऋषि कपूर को याद, बोलीं- दोनों भाई काफी अच्छे...

बॉलीवुड में एक बार फिर से शोक की लहर दौड़ गई है. दरअसल, एक्टर राजीव कपूर (Rajiv Kapoor) का हार्टअटैक से निधन हो गया है. ऐसे में बॉलीवुड सितारे भी लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. अब हाल ही में एक्ट्रेस और प्रेंजटर सिमी ग्रेवाल (Simi Grewal) ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है. यह वीडियो उनके पहले इंटरव्यू के दौरान का है. जब सिमी ग्रेवाल ने अपने शो में ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) और राजीव कपूर (Rajiv Kapoor) का इंटरव्यू लिया था.

I just saw the very first Rendezvous I recorded. It was with Rishi & #RajivKapoor. They made me laugh..! The brothers were such fun..& adorable. And that's how I'll remember them..https://t.co/Z8Ij6wHrrf