Simmba Box Office Collection Day 11: रणवीर सिंह-सारा अली खान की 'सिम्बा' ब्लॉकबस्टर, पहुंची 200 करोड़ के करीब

Simmba Box Office Collection Day 11: 'सिम्बा (Simmba)' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर मूवी सिद्ध हुई है. रणवीर सिंह और सारा अली खान की 'सिम्बा' को रिलीज हुए 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) की फिल्म को देखने का क्रेज कम ही नहीं हो रहा है. 'सिम्बा' बॉक्स ऑफिस (Simmba Box Office) पर कमाई के मामले में 200 करोड़ रु. के काफी करीब पहुंच चुकी है. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श (Taran Adarsh) ने फिल्म के 11 दिन के आंकड़े जारी कर दिया है. रणवीर सिंह (Ranveer Singh), सारा अली खान (Sara Ali Khan) और सोनू सूद (Sonu Sood) की 'सिम्बा (Simmba)' ने 196.80 करोड़ रु. की कमाई कर ली है. इस तरह रणवीर सिंह की लॉटरी लग गई है और सारा अली खान के लिए भी 'सिम्बा लकी रही है.'

#Simmba inches closer to ₹ 200 cr... Will be the third film [2018] to breach ₹ 200 cr mark [Nett BOC], after #Sanju and #Padmaavat... [Week 2] Fri 9.02 cr, Sat 13.32 cr, Sun 17.49 cr, Mon 6.16 cr. Total: ₹ 196.80 cr. India biz.