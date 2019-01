Simmba Box Office Collection Day 12: 'सिंबा' से रणवीर सिंह की जोरदार दहाड़, 200 करोड़ कमाकर तोड़े ये रिकॉर्ड

Simmba Box Office Collection Day 12: बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक एक्टर कहलाने वाले रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की दमदार फिल्म 'सिंबा' (Simmba) अभी भी सिनेमाघरों में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. आलम तो यह है कि इस फिल्म ने दो हफ्ते के भीतर 200 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है. बीते दो हफ्ते के भीतर कोई भी 'सिंबा' (Simmba) के टक्कर की फिल्म रिलीज नहीं हुई और इसी का फायदा उन्हें मिला है. एक हफ्ते चार दिन यानी बीते सोमवार तक 'सिंबा' ने 196 करोड़ की कमाई कर ली. 'सिंबा' ने साल 2018 की 200 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Simmba Box Office Collection Day 12) करने वाली तीसरी फिल्म बन गई है. इससे पहले 'पद्मावत' और 'संजू' ने 200 करोड़ में शामिल हुई थी. फिलहाल 'सिंबा' (Simmba) फिल्म से रणवीर सिंह (Ranveer Singh) बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर्स में शामिल हो गए हैं.

'The Accidental Prime Minister' के अभिनेता अनुपम सहित 14 पर एफआईआर का आदेश

#Simmba inches closer to ₹ 200 cr... Will be the third film [2018] to breach ₹ 200 cr mark [Nett BOC], after #Sanju and #Padmaavat... [Week 2] Fri 9.02 cr, Sat 13.32 cr, Sun 17.49 cr, Mon 6.16 cr. Total: ₹ 196.80 cr. India biz.