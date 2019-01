Simmba Box Office Collection Day 14: रणवीर सिंह की नजर अब 250 करोड़ के तरफ, 'सिंबा' ने कमाए इतने करोड़

Simmba Box Office Collection Day 14: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और सारा अली खान (Sara Ali Khan) की फिल्म 'सिंबा' (Simmba) कमाई में जबरदस्त रिस्पॉन्स दे रही है. 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद अगली नजर 250 करोड़ की तरफ है. हालांकि इस आंकड़े को छूने के लिए तीसरे हफ्ते की जरूर पड़ेगी. इसके बावजूद रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'सिंबा' (Simmba) ने बॉक्स ऑफिस से न सिर्फ ताबड़तोड़ कलेक्शन किया, बल्कि बॉलीवुड के कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म 13 दिनों में 208.14 करोड़ रुपए कमा चुकी है. रोजाना के कलेक्शन को देखते हुए गुरुवार की कमाई करीब 4 करोड़ के आस-पास रह सकती है.

#Simmba crosses *lifetime biz* of #GolmaalAgain on Day 13... Will cross ₹ 60 cr in Week 2, taking the 2-week total to ₹ 212 cr+... [Week 2] Fri 9.02 cr, Sat 13.32 cr, Sun 17.49 cr, Mon 6.16 cr, Tue 6.03 cr, Wed 5.31 cr. Total: ₹ 208.14 cr. India biz.