Simmba Box Office Collection Day 16: रणवीर सिंह की 'सिंबा' ने कर डाली धुएंदार कमाई, दुनियाभर से 350 करोड़ का कलेक्शन

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'सिंबा' (Simmba) ने तीसरे हफ्ते भी धुएंदार कमाई जारी रखते हुए एक नया कारनामा कर डाला है. फिल्म ने दुनियाभर से ग्रास बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Gross Box Office Collection) के मामले में 350 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है. साल में दो सुपरहिट फिल्म देने वाले रणवीर सिंह (Ranveer Singh) पिछले साल बॉक्स ऑफिस के सरताज कहलाने लगे हैं, ऐसे इसलिए क्योंकि साल 2018 में खान तिकड़ी सलमान, शाहरुख और आमिर की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई. बॉक्स ऑफिस इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने इंडिया में पहले हफ्ते 150.26 करोड़, दूसरे हफ्ते 60.75 करोड़, तीसरे हफ्ते के शुरुआत में शुक्रवार को 2.75 करोड़ का कलेक्शन किया है. इन कमाई को देखते हुए शनिवार को एक अनुमान के अनुसार 'सिंबा' फिल्म करीब 1.75 से 2 करोड़ रुपए कलेक्शन कर सकती है.

#Simmba gets affected by multiple new releases... Despite reduction in screen count, posts a healthy number on third Fri... Third Sat and third Sun should again witness growth... [Week 3] Fri 2.60 cr. Total: ₹ 215.03 cr. India biz.