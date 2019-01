Simmba Box Office Collection Day 19: रणवीर सिंह की 'सिंबा' हुई सुपर-डुपर हिट, अभी भी कर रही धुआंधार कमाई

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'सिंबा' (Simmba) का जादू कुछ ऐसा चला कि अभी भी बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए कमाई कर रही है. 'केदारनाथ' से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस सारा अली खान अपनी दूसरी फिल्म 'सिंबा' की, जो पर्दे पर सुपर-डुपर हिट हो गई. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक फिल्म ने तीसरे हफ्ते मंगलवार तक 17.50 करोड़ रुपए और अब तक कुल 229.41 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर डाला है. शाहरुख खान की फिल्म 'जीरो' फ्लॉप होने का फायदा रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'सिंबा' को मिला, लेकिन ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा, यह खुद रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने भी नहीं सोचा होगा. एक अनुमान के अनुसार तीसरे हफ्ते फिल्म करीब 21 करोड़ रुपए तक कमा लेगी.

#Simmba continues to trend very well on weekdays... Will near ₹ 235 cr by end of Week 3... [Week 3] Fri 2.60 cr, Sat 4.51 cr, Sun 5.30 cr, Mon 2.87 cr, Tue 2.29 cr. Total: ₹ 230 cr. India biz.