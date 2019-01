Simmba Box Office Collection Day 21: रणवीर सिंह की 'सिंबा' बनी ब्लॉकबस्टर, चौथे हफ्ते भी चौंकाने वाले आंकड़े

Simmba Box Office Collection Day 21: बॉलीवुड के जबरदस्त एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'सिंबा' (Simmba) अब अपने चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है. लगातार तीन हफ्ते से करोड़ों में कमाई करने वाली फिल्म अभी भी कमाई में धीमी ही सही, लेकिन रफ्तार बनाई हुई है. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श (Taran Adarsh) ने अपने ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी कि पहले सप्ताह में 'सिंबा' (Simmba) ने 150.81 करोड़, दूसरे सप्ताह में 61.62 करोड़ और तीसरे सप्ताह में 20.06 करोड़ रुपए कमा लिए है. कुल तीन हफ्ते में 232.49 करोड़ कमा चुकी 'सिंबा' रणवीर सिंह को ब्लॉकबस्टर स्टार भी बना चुकी है. अब उनकी आने वाली फिल्म 'गली बॉय' (Gully Boy) पर सबकी नजरें टिकी होंगी. फिलहाल फिल्म अब अपने चौथे हफ्ते में आ गई है और इस हफ्ते भी कमाई करोड़ों में कमा सकती है.

#Simmba got affected by new releases, but still has an outside chance of nearing ₹ 250 cr if it maintains the rhythm... [Week 3] Fri 2.60 cr, Sat 4.51 cr, Sun 5.30 cr, Mon 2.87 cr, Tue 2.29 cr, Wed 1.31 cr, Thu 1.18 cr. Total: ₹ 232.49 cr. India biz.