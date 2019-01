Simmba Box Office Collection Day 4: रणवीर सिंह को मिला New Year का गिफ्ट, 'सिंबा' की कमाई 100 करोड़ के पार...

Simmba Box Office Collection Day 4: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की 'सिंबा' (Simmba) ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. सोमवार को रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और सारा अली खान (Sara Ali Khan) की फिल्म 'सिंबा' (Simmba) ने करीब 22 करोड़ की कमाई कर डाली है. इस खबर की जानकारी फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला ने दी. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की 'सिंबा' (Simmba) की बॉकिस ऑफिस पर कमाई 100 करोड़ के पार पहुंच गई है. बॉक्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और सारा आली खान (Sara Ali Khan) की फिल्म ने करीब 115 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म 'सिंबा' को सुपरहिट का दर्जा भी मिल गया है. नए साल के मौके पर पूरी उम्मीद है कि यह फिल्म और धमाल मचाएगी. 'सिंबा' में पुलिस ऑफिसर बने रणवीर सिंह का अंदाज लोगों को खूब भा रहा है. फिल्म सिंबा ने रविवार को भी जमकर कमाई की थी. इस फिल्म ने रविवार को 31 करोड़ की कमाई की थी.

