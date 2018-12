Simmba Movie Review: रणवीर सिंह की 'सिम्बा' देखकर दर्शकों के सिर में हुआ दर्द, लोगों ने यूं किया Troll

खास बातें आज रिलीज हुई है 'सिम्बा' रोहित शेट्टी हैं फिल्म के डायरेक्टर सारा अली खान भी हैं फिल्म में

Simmba Movie Review: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की 'सिम्बा (Simmba)' रिलीज हो गई है. रोहित शेट्टी के डायरेक्शन वाली 'सिम्बा' में रणवीर सिंह के साथ सारा अली खान लीड रोल में हैं. Twitter पर 'सिम्बा (Simmba)' को लेकर दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है. ट्विटर पर 'Simmba Review (सिम्बा रिव्यू)' ट्रेंड कर रहा है, और फिल्म को लेकर हर कोई अपने तरीके से कमेंट भी कर रहा है. दिलचस्प यह है कि रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'सिम्बा (Simmba)' को जहां कोई ब्लॉकबस्टर बता रहा है तो वहीं कुछ ऐसे फैन्स भी हैं जो रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की परफॉर्मेंस से बहुत निराश हुए हैं. लोगों ने 'सिम्बा (Simmba)' को लेकर ट्रोलिंग भी शुरू कर दी है. 'सिम्बा' का बजट लगभग 80 करोड़ रु. बताया जा रहा है, और इसके पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Simmba Box Office Collection Day 1) का अनुमान लगभग 18-22 करोड़ रु. है.

Done with #SIMMBA

It's the worst Bollywood of Bollywood ever made.. It's a torture of 2 hr.. Left the theater..Now I went to buy saridon @RanveerOfficial#SimmbaReviewpic.twitter.com/ev8PcTA3JA — Nupur Sharma (@bloodyLife12) December 28, 2018

रणवीर सिंह और सारा अली खान की Simmba की कहानी

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और सारा अली खान की 'सिम्बा (Simmba)' तेलुगू की सुपरहिट फिल्म 'टेम्पर (Temper)' का रीमेक है. 'टेम्पर' की कहानी करप्ट पुलिस अफसर जूनियर एनटीआर की है जो एक रेप की घटना के बाद ईमानदारी का चोला ओढ़ लेता है. इसी तरह की कहानी 'सिम्बा (Simmba)' की भी है और वह भी भ्रष्टाचार से ईमानदारी का दामन थामता है. फिल्म में सोनू सूद नेगेटिव रोल में हैं तो बाजीराव सिंघम अजय देवगन का कैमियो भी नजर आएगा. रोमांस के मोर्चे पर सारा अली खान दर्शकों को एंटरटेन कर रही हैं.

Simmba को लेकर Twitter पर यूं आया रिएक्शन

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और सारा अली खान की 'सिम्बा (Simmba)' को लेकर सोशल मीडिया पर घमासान मच चुका है. जहां कुछ फैन्स रणवीर सिंह की एक्टिंग से निराश हुए हैं, वहीं कुछ उनकी इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं. यही नहीं, ट्विटर पर एक फैन ने लिखा है कि 'सिम्बा' दो घंटे का टॉर्चर है. थिएटर छोड़ अब सैरिडॉन खरीदने जा रही हूं. जबकि एक शख्स ने लिखा है कि 'सिम्बा' उतनी ही खराब है जितनी 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान.'

Interval!

Dear Rohit Shetty, I don't undrst wht ws the need of cameos when u r directing a superstar like Ranveer?



U call him " Rohit Shetty ka Hero"

nd wht r u doing with him in the film?



AD was given prominence in the film and RS looked like the 2nd lead. #SimmbaReviewhttps://t.co/iYNRQE7TKg — KHILJI (@RanveerPadukone) December 27, 2018

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और सारा अली खान की 'सिम्बा (Simmba)' में कोई अजय देवगन को रणवीर सिंह से बेहतर बता रहा है जबकि एक फैन ने तो रणवीर सिंह की एक्टिंग को ओवरएक्टिंग ही कह डाला है.

Watched #Simmba



One Line Review - Thand bahut hai Rajai mein raho#SIMMBAReview — Yamraaj (@yammraaaj) December 27, 2018

हालांकि नेगेटिव लिखने वालों को 'जीरो' का फैन बताया जा रहा है.

Just watched #SIMMBA



As a @RanveerOfficial fan I'm highly disappointed. You are very energetic in this movie but #RohitShetty is worst director of India cinema. Mood off.



But you can watch it at least one time for @RanveerOfficial.#SimmbaReview — RS (@Khalibali_Dil) December 27, 2018

बेशक सोशल मीडिया पर कुछ भी रिव्यू आते रहें और क्रिटिक्स फिल्म को कुछ रेटिंग दें. रोहित शेट्टी जैसा अकसर कहते हैं कि वे रेटिंग की परवाह नहीं करते.

#SimmbaReview

Disappointed another crap masla film of 2018

Had somuch expectaion From this Film specially from @RanveerOfficial after a Film like Padmaavat . 2nd half is completely meh . 1/5 rating from my side @karanjohar#Simmba — Kaushik Sinha (@imKijli) December 27, 2018

