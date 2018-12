Simmba Trailer Live Updates: मूछों को ताव देते हुए रणवीर सिंह की धाकड़ एंट्री, ट्रेलर रिलीज होते ही इंटरनेट पर मची सनसनी

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की शादी के बाद पहली फिल्म 'सिंबा' (Simmba) 28 दिसंबर को रिलीज होगी. जिसको रोहित शेट्टी (Rohit Sheety) ने डायरेक्ट किया है. फिल्म का ट्रेलर (Simmba Trailer) रिलायंस इंटरटेनमेंट ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पर रिलीज कर दिया है. इस फिल्म में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) धांसू एक्शन करते हुए दिखाई दिए. सिंबा (Simmba) में रणवीर सिंह पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई दे रहे हैं. बड़े दिनों बाद रणवीर सिल्वर स्क्रीन पर मूंछों को ताव देते नजर आ रहे हैं. करण जोहर के धर्मा प्रोडक्शन और रोहित शेट्टी के प्रोडक्शन हाउज के बैनर तले ये फिल्म तैयार हुई है. जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है. रणवीर सिंह की ये साल की दूसरी फिल्म होगी. इस फिल्म में सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान भी नजर आएंगी. रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म में रणवीर सिंह पुलिस ऑफिसर संग्राम भालेराव (Sangram Bhalerao) का किरदार निभाएंगे.

The stage is ready to be set on fire#Simmba is coming, head over to our #Instagram for LIVE updates! #SimmbaTrailerpic.twitter.com/PQ7SJf7GLh