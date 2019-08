सिंगर अदनान सामी (Adnan Sami) के एक ट्वीट ने सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा मचा रखा है. अदनान सामी (Adnan Sami) ने इस ट्वीट में भारत और पाकिस्तान को लेकर बातें कही हैं, और इस वजह से सोशल मीडिया पर उनको काफी तीखे रिएक्शंस का भी सामना करना पड़ रहा है. मशहूर सिंगर अदनान सामी (Adnan Sami) ने इस ट्वीट (Tweet) में भारत में बीफ और पाकिस्तान में शराब खुले तौर पर मिलने की बात कही है. हालांकि अदनान सामी (Adnan Sami) ने पाकिस्तान को लेकर तंज कसा है, और उन्हें इसके लिए कई फॉलोअर्स के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है.

Be very clear about one thing; Beef is openly available in India...Just like Alcohol is available every where in the Islamic Republic of Pakistan!