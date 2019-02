स्मृति ईरानी ने हरसिमरत कौर-किरण खेर के साथ यूं किया गिद्दा, Video हुआ वायरल

लोकसभा में शुक्रवार को मोदी सरकार ने साल 2019 का बजट पेश किया. इस दौरान कई महिला सांसद एक साथ एकत्रित हुईं और फिर लंच भी साथ में ही किया. अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में वह बजट के दौरान हुए लंच के वक्त खाली समय में बिताए गए वक्त के बारे में दिखलाया. हरसिमरत कौर के अलावा भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व सांसद किरण खेर भी साथ में मौजूद थीं. सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर गिद्दा किया. यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो काफी वायरल हो गया.

Life worked its magic on us yesterday afternoon, when a routine lunch became a trip to childhood. @smritiirani@KirronKherBJP@AnupriyaSPatel@KanimozhiDMK@supriya_sulepic.twitter.com/PEyJMEzL7r