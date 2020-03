स्मृति ईरानी ने शुरू की ट्विटर अंताक्षरी, तो करण जौहर से यूं मिला जवाब...

कोरोनावायरस (Coronavirus) से लड़ने के लिए जहां आज पूरा देश अपने घरों में रहकर इस खतरनाक वायरस का सामना कर रहा है. वहीं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने ट्विटर पर एक नई जंग छेड़ दी है. हाल ही में स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर अंताक्षरी खेलने के लिए एक ट्वीट किया. इसमें उन्होंने लिखा, "हम 130 करोड़ का परिवार है, तो यह टैग करना मुश्किल है कि अगला गााना कौन गाएगा." स्मृति ईरानी के इस ट्वीट पर यूं तो लोग खूब कमेंट कर रहे हैं लेकिन फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) का ट्वीट सबका खूब ध्यान खींच रहा है.

We are a 130 crore family so tag karna mushkil hai ki next kaun gaana uthayega isiliye sing / tweet a song coz ye apni marzi wala #TwitterAntakshari hai ..



करण जौहर (Karan Johar) ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, "हेल्लो जी, अंताक्षरी मेरी पसंदीदा टाइमपास एक्टिविटी है. तो मैं जरूर सहयोग देना चाहूंगा. अपने पसंदीदा गाने के साथ 'लग जा गले... के फिर ये हसीन रात हो ना हो... शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो...' अब आपकी बारी." करण जौहर के इस ट्वीट का जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने लिखा, "कोरोना (Coronavirus) के समय में 'लग जा गले' गलत गाना है."

Helloji! Antakshari is my favourite time pass activity! To main Zaroor contribute karna chahoonga...with my favourite song...

Lag ja gale ...ke phir ye haseen raat ho na ho...Shayad phir is janam mein mulakat ho na ho......ab aapki bari!!!! https://t.co/vklGuuVDdP