जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर बॉलीवुड सिंगर ने साधा निशाना, कहा- सिर्फ चुनिंदा लोगों की ही चिंता है...

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) मुद्दे पर लोगों के रिएक्शन आने जारी हैं. हाल ही में इस मुद्दे पर मशहूर सिंगर सोना महापात्रा (Sona Mohapatra) ने भी ट्विटर के जरिए अपनी राय पेश की है, जिसने सोशल मीडिया पर सबका खूब ध्यान खींचा है. इस ट्वीट में सोना महापात्रा (Sona Mohapatra) ने उन लोगों पर निशाना साधा है, जो अपने ट्वीट में केवल कश्मीर के लोगों और उनके अधिकारों की चिंता कर रहे हैं. इसके साथ ही सोना महापात्रा (Sona Mohapatra) ने ट्वीट के जरिए लोगों को जम्मू और लद्दाख के लोगों की भी चिंता करने की सलाह दी है.

Clearly no hashtags for #Ladakh, #Jammu (or even #Balochistan).Let's all just talk & care for #Kashmir ,it's cool. Incidentally Jammu is 26% of J&K in area,Ladakh close to 59% & Kashmir,only 15%. Clearly many only care for human rights selectively.The peaceful need to be ignored?