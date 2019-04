दंबग 3: कुछ इस अंदाज में नजर आएंगी इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे की 'रज्जो', सोनाक्षी ने शेयर की फोटो

बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म दबंग 3 (Dabangg 3) की शूटिंग शुरू हो चुकी है. सलमान खान (Salman Khan) और सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) की इस फिल्म का निर्देशन प्रभुदेवा (Prabhu Deva) कर रहे हैं तो फिल्म के प्रोड्यूसर अरबाज खान (Arbaaz Khan)हैं. सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) इस फिल्म में सलमान खान (Salman Khan) के अपोजिट हैं. फिल्म में वो चुलबुल पांडे की पत्नी रज्जों का किरदार निभा रही हैं. हाल ही में सलमान खान (Salman Khan) और अरबाज खान (Arbaaz Khan) ने बताया था कि फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के महेश्वर में की जा रही है. ये वो जगह है जहां सलमा-अरबाज और सोहेल के पिता के पिता यानी की दादा नौकरी किया करते थे.

सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) ने दबंग 3 (Dabangg 3) में रज्जों के लुक की एक झलक दिखाई है. उन्होंने इसकी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि रज्जों इज बैक, रज्जो वापिस आ चुकी है. दबंग से लेकर दबंग 3 तक... यह घर जैसा अहसास है. शूटिंग का पहला दिन, मुझे अपनी शुभकामनाएं दें.

RAJJO is back!!! From Dabangg, to Dabangg 3...Its homecoming. Day 1 of shoot for me today, wish me luck ❤️ @BeingSalmanKhan@arbaazSkhan@PDdancingpic.twitter.com/6KXuSvBFIr