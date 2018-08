कैंसर से जूझ रहीं Sonali Bendre पहली बार बाल्ड लुक में दिखीं, Friendship Day पर हुईं इमोशनल

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे (Sonali Bendre) इन दिनों न्यूयॉर्क में मेटास्टेटिक कैंसर (Metastatic Cancer) का इलाज करवा रही हैं. सोनाली बेंद्रे ने सोशल मीडिया के जरिये खुद को कैंसर होने की खबर दी थी. बीमारी का ऐलान करने के बाद से सोनाली बेंद्रे अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर अपडेट देती रहती हैं. पिछले दिनों एक्ट्रेस ने अपने लंबे बालों की कुर्बानी दी और बॉय कट हेयरस्टाइल में अपनी तस्वीर साझा की थी. लेकिन ताजा तस्वीर में वह बाल्ड लुक में दिख रही हैं. फ्रेंडशिप डे (Friendship Day) के मौके पर एक्ट्रेस ने अपने दो करीबी दोस्त गायत्री जोशी और सुजैन खान के साथ तस्वीर जारी की है, इसमें तीनों किसी रेस्त्रां के बाहर बैठी दिख रही हैं. इस फोटो में सोनाली पहली बार बाल्ड लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने ब्लैक कलर का आउटफिट पहन रखा है.सोनाली ने इस तस्वीर के साथ एक लंबा कैप्शन लिखा है, जिसमें वह हर अच्छे बुरे वक्त में साथ निभाने के लिए अपने दोस्तों का धन्यवाद कर रही हैं. सोनाली ने लिखा है कि बीमारी की वजह से उन्हें बेहद दर्द झेलना पड़ता है, लेकिन उनकी जिंदगी में ऐसे दोस्त और प्यार करने वाले हैं, जो हर वक्त उनकs साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं. सोनाली ने #BaldIsBeautiful का हैशटैग यूज किया और अपने फैन्स को जानकारी दी है कि अब उन्हें तैयार होने में जरा भी वक्त नहीं लगता, क्योंकि उन्हें अब बाल नहीं सवारने होते.

Thank you all for the love and support for Sonali... she is stable and is following her treatment without any complications. This is a long journey but we have begun positively.