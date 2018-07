Sonali Bendre कैंसर से लड़ रही हैं जंग, New York में करवा रही हैं Treatment, Twitter पर दी जानकारी

बॉलीवुड एक्ट्रेस और टेलीविजन पर बतौर जज नजर आने वालीं सोनाली बेंद्रे (Sonali Bendre) ने अपने ट्विटर पर चौंकाने वाली खबर दी है. सोनाली बेंद्रे ने बताया है कि उन्हें हाई ग्रेड कैंसर (Cancer) है और वो इसका इलाज न्यूयॉर्क में करवा रही हैं. सोनाली बेंद्रे को मेटास्टेटिक कैंसर (metastatic cancer) हुआ है. उन्होंने ट्विटर में कहा है कि उन्हें इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं चला. डॉक्टरों की सलाह पर मेरा इलाज न्यूयॉर्क में चल रहा है. मैं कैंसर से जंग लड़ रही हूं और मैं जानती हूं कि मेरा परिवार और दोस्तों की ताकत और दुआएं मेरे साथ हैं. सोनाली बेंद्रे (Sonali Bendre) और आमिर खान की फिल्म 'सरफरोश' सुपरहिट रही थी. हालांकि सोनाली बेंद्रे ने अपने ट्वीट में कहा है कि इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई का तरीका यही है कि इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए.सोनाली बेंद्रे पिछले कई सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री और बी-टाउन से दूर ही रही हैं. फिलहाल वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अक्सर एक्टिव रहती हैं. उन्होंने बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं. सोनाली ने साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म 'आग' से फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की थी. इसके बाद सोनाली ने 'सरफरोश', 'हम साथ साथ हैं' जैसी फिल्मों में अपने शानदार एक्टिंग से काफी छा गईं.

