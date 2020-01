सोनम कपूर का ट्वीट हुआ वायरल, लिखा- रूढ़िवादियों के लिए वोट न करें, क्योंकि...

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनके पोस्ट काफी वायरल भी होते हैं. सोनम कपूर यूं तो समसामयिक मुद्दों पर बहुत कम ही ट्वीट करती है, लेकिन उनक हालिया ट्वीट कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है. सोनम कपूर ने अपने ट्वीट में लिखा है: "हे दुनिया. एक छोटी सी सलाह है. रूढ़िवादियों के लिए वोट न करें. उनसे दूर रहें. वे हमारी दुनिया की तबाही के लिए जिम्मेदार होंगे." सोनम कपूर का यह ट्वीट काफी सुर्खियां बटोर रहा है. ट्विटर यूजर्स उनके ट्वीट पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. सोनम कपूर का यह ट्वीट वायरल हो रहा है.

पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हुआ पथराव, तो बॉलीवुड एक्टर बोले- जब कोई देश धर्मान्धता में...

Hey world, just a piece of advice. Don't vote for the conservatives. Stay away from them. They will be responsible for our worlds demise.