सोनम कपूर ने पति आनंद आहूजा के साथ इस अंदाज में मनाया बर्थडे, Video और Photos वायरल

फिल्म 'सावरिया' से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली सोनम कपूर (Sonam Kapoor) का आज जन्मदिन है. बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor) की उम्र आज 34 साल हो चुकी है. फिल्म 'सावरिया' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली सोनम कपूर (Sonam Kapoor) ने अपना जन्मदिन बड़े ही खास अंदाज में अपने परिवार और बॉलीवुड के कलाकारों के साथ मनाया. सोनम कपूर (Sonam Kapoor) ने अपना जन्मदिन मुंबई के होटल लि सर्क सिग्नेचर (Le Cirque Signature) में मनाया. सोनम कपूर (Sonam Kapoor) के जन्मदिन के खास मौके पर उनके साथ अनिल कपूर, सुनीता कपूर, रिया कपूर, आनंद आहुजा और कई सैलेब्रिटीज जैसे अनुपम खेर, करन बुलानी, शेहला खान, पूजा ढिंगरा, कुनाल रावल और कई लोग नजर दिखाई दिए.

जरीन खान सड़कों पर यूं बबल्स बनाती आईं नजर, Video हुआ वायरल

.@sonamakapoor celebrates her birthday with family and friends (3) pic.twitter.com/V5AWJKqCU7